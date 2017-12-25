縣市運動環境觀感評比 基隆市墊底

2017-12-25 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣師範大學與台灣趨勢研究公司合作，針對全國13歲以上，且近1年有從事運動或觀賞運動賽事的民眾，進行運動環境觀感調查。調查發現，有8成7民眾支持國民體育法修法。聯合報系資料照 分享 facebook 台灣師範大學與台灣趨勢研究公司合作，針對全國13歲以上，且近1年有從事運動或觀賞運動賽事的民眾，進行運動環境觀感調查。調查發現，有8成7民眾支持國民體育法修法，但民眾對台灣整體運動環境總評分僅有60分，勉強及格。另在「縣市運動環境觀感評比」3個項目中，基隆市全都墊底。

台師大運動與休閒學院及台灣趨勢研究公司發起《國人運動環境觀感大調查》，今天發表「縣市運動環境觀感評比」、「單項運動協會觀感評比」、「中央政府施政」3主題的完整調查內容。

依據「縣市運動環境觀感評比」調查結果顯示，民眾對居住地縣市政府提升運動環境努力程度感到滿意之前3名，分別為台北市(71.1分)、桃園市(68.8分)及新北市(67.9分)，至於非六都中以新竹縣(65.1分)為最高；倒數3名為嘉義縣（57.6分）、苗栗縣（56.6分）和基隆市（53.6分）。

此外，在「運動場所充足性」面向的滿意度，5分最滿意，0分最不滿意，台北市(3.57分)、新北市(3.43分)為該項評比冠、亞軍。倒數3名的縣市為雲林縣（2.65分）、南投縣（2.64分）和基隆市（2.51分）。

「政府重視運動程度」面向，5分最滿意，0分最不滿意，台北市(3.25分)、桃園市(3.23分)、新北市(3.11分)評比囊括前三名，顯見台北市政府舉辦世大運和桃園市政府啟動運動中心計畫，確實影響民眾觀感。倒數3名縣市為南投縣（2.66分）、嘉義縣（2.65分）和基隆市（2.44分）

「單項運動協會觀感評比」方面，計入排名的34個協會中，「巧固球協會」(85.0分)、「躲避球協會」(77.1分)、「跆拳道協會」(72.8分)，為整體滿意度前3名之單項運動協會。倒數3名的協會是，自由車協會（67.7分）、健美協會（67.3分）和桌球協會（64.5分）。

「中央政府施政」方面，民眾對台灣整體運動環境總評分為60分，顯見民眾認為國內整體的運動環境尚有進步空間。對於居住地運動場所充足性的評比中，也僅39%的民眾表示滿意。另外，民眾認為最先需要改善的項目是：選手選訓制度(50.4%)、選手職涯照顧(43.4%)、民眾運動空間(41.3%)。

針對近來熱議的國體法修正，有高達86.7%的民眾表示支持，顯見多數民眾期望能透過法律改革，落實台灣推行運動發展的目標。近年來教育部亦積極推動運動企業認證，有24.3%民眾表示任職企業支持員工運動。