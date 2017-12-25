空氣汙染嚴重！吳德榮：連東部空氣品質也惡化

2017-12-25 06:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，前晚至昨天上午西半部大範圍嚴重空汙籠罩，主因為大氣晴朗穩定，入夜後輻射冷卻效應強，不但很多地方清晨有「輻射霧」發生，形成近地層的逆溫現象，更使大氣無法擴散，「本土汙染」的濃度因此加劇。 環保署提醒馬公、北部、竹苗、中部、宜蘭、冬山、花蓮及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；馬祖、金門、富貴角、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。圖／翻攝自環保署空氣品質監測網 分享 facebook

他說，昨天下午東北季風挾帶「境外汙染物」才抵達，很諷刺的，境外汙染物在開始移入時，因其濃度低於本已存在的空汙，混合作用反而使中部以北的空汙獲得改善。

吳德榮指出，今晨監測資料顯示，連外島、北海岸及東半部的空氣品質也惡化了，此才為大範圍境外移入空汙的明證。環保署亦針對今天發布境外汙染物為主因的空汙警告，呼籲民眾注意。看來空汙的預報也不能僅是在追蹤境外汙染物，本土所製造的汙染及大氣的擴散條件才更為關鍵，相信環保署的電腦模式應已完整包括這些變數，本就高於其他「非空汙專業」所發表的看法。

環保署提醒馬公、北部、竹苗、中部、宜蘭、冬山、花蓮及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；馬祖、金門、富貴角、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

今晨平地最低氣溫新屋15.0度、淡水15.1度，吳德榮說，還有微幅下降的空間。今明兩天受偏乾但並不強的冷空氣影響，西半部多雲時晴，白天北台灣今微涼、明舒適，早晚氣溫稍偏低，明晨中部以北沿海空曠地區最低溫約在14度左右，東半部雲稍多、山區有一些局部短暫雨的機率。

周三、周四西半部仍為多雲時晴，北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨的機率；氣溫逐日小幅回升，北台灣早晚偏涼微冷，沿海最低溫約15、16度左右。