冷氣團來了！中部以北低溫14度 空氣品質差

今天清晨中部以北有14度以下低溫可能，中南部早晚溫差可達7、8度，民眾要注意保暖。圖／本報資料照片 分享 facebook 昨大陸冷氣團來襲，越晚越冷。氣象局指出，今天清晨中部以北有14度以下低溫可能，中南部早晚溫差可達7、8度，民眾要注意保暖。氣象局估計，這波冷氣團將影響到明天清晨。

氣象局預報員林定宜表示，這波大陸冷氣團屬於乾冷。雨量只分布在宜蘭、花蓮、東半部山區有短暫雨，其他都是多雲到晴。

林定宜表示，明天開始冷氣團減弱，溫度回升，北部約22、23度、中部23度、南部25度，29日又有一波東北季風增強，估計年底前都會受東北季風影響，至於是否會再變冷還要觀察。

另，氣象局也發布陸上強風特報。氣象局指出，今天台南以北、東半部、澎湖、金門、馬祖有9到10級強震風，提醒民眾留意。

空汙嚴重！吳德榮：連東部空氣品質也惡化

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，前晚至昨天上午西半部大範圍嚴重空汙籠罩，主因為大氣晴朗穩定，入夜後輻射冷卻效應強，不但很多地方清晨有「輻射霧」發生，形成近地層的逆溫現象，更使大氣無法擴散，「本土汙染」的濃度因此加劇。

他說，昨天下午東北季風挾帶「境外汙染物」才抵達，很諷刺的，境外汙染物在開始移入時，因其濃度低於本已存在的空汙，混合作用反而使中部以北的空汙獲得改善。

吳德榮指出，今晨監測資料顯示，連外島、北海岸及東半部的空氣品質也惡化了，此才為大範圍境外移入空汙的明證。環保署亦針對今天發布境外汙染物為主因的空汙警告，呼籲民眾注意。看來空汙的預報也不能僅是在追蹤境外汙染物，本土所製造的汙染及大氣的擴散條件才更為關鍵，相信環保署的電腦模式應已完整包括這些變數，本就高於其他「非空汙專業」所發表的看法。

環保署提醒馬公、北部、竹苗、中部、宜蘭、冬山、花蓮及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；馬祖、金門、富貴角、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

今晨平地最低氣溫新屋15.0度、淡水15.1度，吳德榮說，還有微幅下降的空間。今明兩天受偏乾但並不強的冷空氣影響，西半部多雲時晴，白天北台灣今微涼、明舒適，早晚氣溫稍偏低，明晨中部以北沿海空曠地區最低溫約在14度左右，東半部雲稍多、山區有一些局部短暫雨的機率。

周三、周四西半部仍為多雲時晴，北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨的機率；氣溫逐日小幅回升，北台灣早晚偏涼微冷，沿海最低溫約15、16度左右。

吳德榮說，周五、周六有另一波變化，冷空氣不明顯、但水氣增多，迎風面有局部短暫雨，大台北也有降雨機率。周日小股冷空氣南下、氣溫降。由於天氣系統較弱，模擬時間愈久、愈不確定，還需要觀察。