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唐綺陽星座運勢週報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

平安夜不平靜 嘉義地震規模4.1

2017-12-24 23:30聯合報 記者董俞佳╱即時報導

平安夜不平靜，今天晚上11點14分，嘉義縣阿里山地震，地震深度17公里，規模4.1。各地最大震度雲林古坑4級、嘉義縣阿里山、雲林縣斗六、南投名間、嘉義市、台中霧峰、彰化大城、彰化市2級。

其餘高雄市桃源、台南市楠西、台中市、苗栗市鯉魚潭、澎湖縣馬公1級。

嘉義縣阿里山鄉地震，地震深度17公里，規模4.1。圖／氣象局提供
嘉義縣阿里山鄉地震，地震深度17公里，規模4.1。圖／氣象局提供
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阿里山地震古坑

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