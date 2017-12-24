森鐵105歲！拚2020全線通車

阿里山森林鐵路105歲了！農委會主委林聰賢等人昨天為這條國寶級登山鐵道慶生，同時許願全線在2020年前通車，且登錄世界文化遺產。

林聰賢表示，阿里山森林鐵路從海拔31公尺爬至2451公尺，從熱帶、亞熱帶一路爬升到溫帶，沿線林相、生態迷人，更是珍貴的林業文化資產，碩果僅存的森鐵要與嘉義縣市發展同步轉型，連結得更深，成為在地化最有魅力一部分。

林聰賢說，期許林務局籌設的阿里山林業鐵路及文化資產管理處，整合林業文化資產、高山森林鐵道技術，串聯阿里山國家森林遊樂區、國家公園、國家風景區、民營遊樂區、沿線車站各景點，及嘉義市阿里山林業文化園區、檜意森活村、車庫園區及北門驛，打造豐厚的生態文化旅遊新軸帶，提供國內外遊客深度體驗。

阿里山森林鐵路105歲了！農委會主委林聰賢（左五）等人昨天為這條國寶級登山鐵道慶生，許願希望全線盡快通車且登錄世界文化遺產。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

阿里山森鐵原本規畫2015年9月底通車，遇上杜鵑颱風攪局延宕，目前從嘉義站通到十字路站。

與阿里山森林鐵路締結32年姊妹鐵道友誼的日本大井川鐵道，派代表祝賀，日本靜岡縣島田市染谷絹代市長、川根本町鈴木敏夫町長等人也獻上祝福。

嘉義市長涂醒哲說，許多觀光業者擔心陸客來源減少，衝擊地方觀光產業，建議森鐵走向國際化，向國際觀光客行銷，吸引喜愛大自然生態的遊客來嘉義，享受森林芬多精、飽覽林業遺產等，林業觀光潛力無窮。

「讓嘉義變成最有味道的城市！」立委李俊俋長期關心森鐵維運，他說，森鐵能說出這個城市的故事，是嘉義的寶。