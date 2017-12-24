親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

苦心鑽研試逾30種材料　中山工商師生抱走全國科學獎

2017-12-24 22:46聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

由遠哲科學教育基金會舉辦的「第23屆遠哲科學趣味競賽」，今天在台師大舉行總錦標賽，全國北、中、南三區晉級的隊伍共36隊角逐，最後由高雄市中山工商團隊「Air Pump」以四項競賽累計最高分抱回大會獎冠軍。指導老師王冠智表示，這次比賽隊伍投入許多心血，光是釣竿製作的底座就試了30多種材料，慶幸最後沒負眾望。

今年科學趣味競賽主題包括變形金剛、下坡玩具大車拼等二大主軸。上午時來自全國的各強勁隊伍比拚競賽，最後依四項累計積分，以及隱藏題目分數加總排名。由前中研院院長李遠哲、智榮基金會董事長施振榮、旺宏電子公司董事長吳敏求等人出席頒獎，給予參賽者勉勵。

比賽項目變形金剛包括「旗正飄飄」及「靈蛇出洞」等關卡，提供學生竹籤、瓦楞板、橡皮筋等材料，讓學生設計出可折疊的結構作品，釋放後能自行彈開伸展變成高塔，藉此誘發學生研究能運用於有限空間的精簡設計。學生將作品射出後，落在地面得分區計分。靈蛇出洞則由學生利用棉線、竹籤、橡皮筋等製作飛行器，考驗學生桿與桿之間的結合技巧。

下坡玩具則分為「震動下坡慢慢走」、「步行下坡輕鬆走」等兩關卡，學生利用紙杯、黏土及吸管等簡單材料，讓紙杯化身為有四肢的機器人，在有坡度的瓦楞板上，行走越慢成績越高，但若停止則失敗。學生在維持紙杯完整外型的情況下，需考慮瓦楞版的長度、寬度及震動幅度與杯子配重，運用到不少科學原理。

由指導老師王冠智領軍、學生巴宥閎、黃延威、王俊壹組成的冠軍隊伍「Air Pump」，在各項積分取得優勢，穩坐冠軍寶座，獲頒免費筆電及地球村課程。隊長巴宥閎表示，他們是校內第二名、區內第二名，沒想到能在全國賽得到冠軍，此次競賽成績比練習時好。他從小就喜歡物理，很喜歡手作的成就感，平時愛看科普雜誌，還常撿破爛回家「改造」，未來希望朝物理方向發展。

大會獎第二名由高雄市中山工商「P.W.C」隊及台中市立人高中「胖瘦瘦」隊奪得，第三名由台北市育成高中「老闆說沒有賣相」隊、旗美高中「山頂洞洞天」隊、中山工商「一股清流」隊獲獎。另台灣美光記憶體股份有限公司贊助美光科普獎，頒給立人高中、花蓮縣四維高中。

諾貝爾化學獎得主、前中研院院長李遠哲表示，希望能藉此活動讓更多學生體會到手作的精神，並且從科學研發的過程中，累積解決生活問題的能力，未來將作品實際應用於生活當中。

中山工商學生王俊壹（左起）、黃延威、巴宥閎組成「Air Pump」團隊，昨獲得第...
中山工商學生王俊壹（左起）、黃延威、巴宥閎組成「Air Pump」團隊，昨獲得第23屆遠哲科學趣味競賽大會獎第一名。記者吳佩旻／攝影
分享
第23屆遠哲科學趣味競賽大會獎第一到三名學生團隊與前中研院長李遠哲（中）合影。記...
第23屆遠哲科學趣味競賽大會獎第一到三名學生團隊與前中研院長李遠哲（中）合影。記者吳佩旻／攝影
分享

李遠哲

相關新聞

越晚越冷 中部以北入夜14度低溫

2017-12-24 17:24

王大陸捐25桌！莊敬高職辦弱勢尾牙 學生做中學

2017-12-23 21:04

中油宣布 汽柴油明起各調漲0.1元

2017-12-24 14:00

平安夜不平靜 嘉義地震規模4.1

2017-12-24 23:30

耶誕節應景植物聖誕紅 注意汁液有毒勿觸身

2017-12-24 18:51

又有免費吃！耶誕元旦壽星或名字符合 早餐店送主食

2017-12-24 18:11

投入義診服務弱勢 牙醫李彝邦為父親圓滿

2017-12-24 18:07

拍下礦工謳歌 攝影家朱健炫呼喚煤鄉和鐵道

2017-12-24 16:34

今入夜轉涼 明有近13度低溫冷氣團

2017-12-24 15:16

新年新氣象 車商推出新春健檢

2017-12-24 14:45

健康相談室／別忽視血便 顏色可推測疾病

2017-12-24 13:46

愛肝達人站／耐操耐用的肝 別放任它不管

2017-12-24 13:43

保健看過來／遲遲不孕 原來是冰山美人

2017-12-24 13:41

好好吃／蘿蔔糕 耍花樣更美味

2017-12-24 13:36

阿里山森林鐵路 慶105歲生日

2017-12-24 13:22

影／油價微漲 本周汽、柴油各漲1角

2017-12-24 13:12

油價連2漲 汽柴油25日各升1角

2017-12-24 12:20

森鐵105歲 林聰賢許願：2020全線通車

2017-12-24 12:01

台南二寮迎曙光3千張票秒殺 停車接駁看這裡

2017-12-24 12:01

「長江七號」小惡霸是女兒身 長大後竟成絕世美女

2017-12-24 11:57

放血管支架不戒菸 男子心肌梗塞頻發

2017-12-24 11:32

大哉八十系列展覽 郭博州個展12月率先登場

2017-12-24 10:52

明後天大陸冷氣團報到 低溫下探14度

2017-12-24 10:00

疏運北上人潮 高鐵午後開加班車

2017-12-24 10:00

2部落拿14座金曲 他們唱出祖靈的容顏

2017-12-24 10:00

老旅社翻紅 裸女磁磚、剪刀樓梯... 你沒見過的驚奇

2017-12-24 10:00

舒米恩打造音樂節 帶動部落文化復興

2017-12-24 09:32

舒米恩當孩子王 光環留給部落

2017-12-24 09:32

東北季風增強 耶誕夜氣溫驟降

2017-12-24 09:09

單車族必看 被偷！被拖！來這按幾下能省荷包

2017-12-24 09:00

用了肌肉鬆弛劑 患腎病老翁意識不清

2017-12-24 08:23

魚肉去腥詹姆士教撇步 這2樣是必備

2017-12-24 07:34

午後轉涼！冷氣團來襲 入夜剩13度

2017-12-24 05:09

午後開始變天 入夜下探13度

2017-12-23 23:57

克服早產併發症 混血早產仙子長大了

2017-12-23 19:15

快去加油 下周油價將調漲

2017-12-23 18:25

台灣圖像IP生力軍 四插畫品牌前進香港授權展

2017-12-22 16:45

2017最賣座零食榜單出爐 Pocky最細版奪冠

2017-12-22 09:02

非聽不可／康泰哀傷撫慰團體

2017-12-16 02:47
看更多

熱門文章

老旅社翻紅 裸女磁磚、剪刀樓梯... 你沒見過的驚奇

2017-12-24 10:00

殺破狼周運勢／白羊 有可能被拔擢升職 巨蟹 愛情如奇蹟般降臨

2017-12-24 00:00

「長江七號」小惡霸是女兒身 長大後竟成絕世美女

2017-12-24 11:57

午後轉涼！冷氣團來襲 入夜剩13度

2017-12-24 05:09

魚肉去腥詹姆士教撇步 這2樣是必備

2017-12-24 07:34

明後天大陸冷氣團報到 低溫下探14度

2017-12-24 10:00

史上最幸福的吃貨路跑 沿途名廚甜點吃到飽

2017-12-24 12:14

用了肌肉鬆弛劑 患腎病老翁意識不清

2017-12-24 08:23

越晚越冷 中部以北入夜14度低溫

2017-12-24 17:24

女人大轉彎／他總是不求婚，卻要求我付房貸

2017-12-24 06:00

生活見聞／喜樂的婆婆

2017-12-24 06:00

平安夜不平靜 嘉義地震規模4.1

2017-12-24 23:30

家人關係／那些年，我們自助旅行

2017-12-24 06:00

今日星座運勢／巨蟹 白色幸運 戀愛運佳

2017-12-24 00:00

台中超跑俱樂部開幕 近百輛、市價逾10億超跑助陣

2017-12-24 09:48

影／油價微漲 本周汽、柴油各漲1角

2017-12-24 13:12

老公假日在家都做啥？網友媽：倒在那玩手機、打電動當死魚

2017-12-24 10:30

森鐵105歲 林聰賢許願：2020全線通車

2017-12-24 12:01

單車族必看 被偷！被拖！來這按幾下能省荷包

2017-12-24 09:00

喜滿客今開放500名 可用百元看一場電影

2017-12-24 01:06

又有免費吃！耶誕元旦壽星或名字符合 早餐店送主食

2017-12-24 18:11

今入夜轉涼 明有近13度低溫冷氣團

2017-12-24 15:16

苦心鑽研試逾30種材料　中山工商師生抱走全國科學獎

2017-12-24 22:46

耶誕節應景植物聖誕紅 注意汁液有毒勿觸身

2017-12-24 18:51

Vespa前進世界新車大展 概念電動車登台亮相

2017-12-24 15:10

東北季風增強 耶誕夜氣溫驟降

2017-12-24 09:09

台南二寮迎曙光3千張票秒殺 停車接駁看這裡

2017-12-24 12:01

疏運北上人潮 高鐵午後開加班車

2017-12-24 10:00

放血管支架不戒菸 男子心肌梗塞頻發

2017-12-24 11:32

東京「松露王子」快閃客座 晚餐近5千元超奢華

2017-12-24 17:09

交換禮物走小眾風 一定要厭世又療癒

2017-12-24 11:53

耶誕節來了 信義商圈就要這樣玩

2017-12-24 11:53

香奈兒COCO CRUSH 混搭妳的專屬時尚

2017-12-24 21:32

新年限定鞋款 台灣獨賣「玫瑰粉 」超夢幻

2017-12-24 13:21

中油宣布 汽柴油明起各調漲0.1元

2017-12-24 14:00

拍下礦工謳歌 攝影家朱健炫呼喚煤鄉和鐵道

2017-12-24 16:34

投入義診服務弱勢 牙醫李彝邦為父親圓滿

2017-12-24 18:07

6萬顆施華洛世奇水晶 妝點「大娛樂家」造型

2017-12-24 14:33

保濕不脫屑 徐若瑄愛上3質地唇露新品

2017-12-24 14:02

好好吃／蘿蔔糕 耍花樣更美味

2017-12-24 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top