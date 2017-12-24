苦心鑽研試逾30種材料 中山工商師生抱走全國科學獎

2017-12-24 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由遠哲科學教育基金會舉辦的「第23屆遠哲科學趣味競賽」，今天在台師大舉行總錦標賽，全國北、中、南三區晉級的隊伍共36隊角逐，最後由高雄市中山工商團隊「Air Pump」以四項競賽累計最高分抱回大會獎冠軍。指導老師王冠智表示，這次比賽隊伍投入許多心血，光是釣竿製作的底座就試了30多種材料，慶幸最後沒負眾望。

今年科學趣味競賽主題包括變形金剛、下坡玩具大車拼等二大主軸。上午時來自全國的各強勁隊伍比拚競賽，最後依四項累計積分，以及隱藏題目分數加總排名。由前中研院院長李遠哲、智榮基金會董事長施振榮、旺宏電子公司董事長吳敏求等人出席頒獎，給予參賽者勉勵。

比賽項目變形金剛包括「旗正飄飄」及「靈蛇出洞」等關卡，提供學生竹籤、瓦楞板、橡皮筋等材料，讓學生設計出可折疊的結構作品，釋放後能自行彈開伸展變成高塔，藉此誘發學生研究能運用於有限空間的精簡設計。學生將作品射出後，落在地面得分區計分。靈蛇出洞則由學生利用棉線、竹籤、橡皮筋等製作飛行器，考驗學生桿與桿之間的結合技巧。

下坡玩具則分為「震動下坡慢慢走」、「步行下坡輕鬆走」等兩關卡，學生利用紙杯、黏土及吸管等簡單材料，讓紙杯化身為有四肢的機器人，在有坡度的瓦楞板上，行走越慢成績越高，但若停止則失敗。學生在維持紙杯完整外型的情況下，需考慮瓦楞版的長度、寬度及震動幅度與杯子配重，運用到不少科學原理。

由指導老師王冠智領軍、學生巴宥閎、黃延威、王俊壹組成的冠軍隊伍「Air Pump」，在各項積分取得優勢，穩坐冠軍寶座，獲頒免費筆電及地球村課程。隊長巴宥閎表示，他們是校內第二名、區內第二名，沒想到能在全國賽得到冠軍，此次競賽成績比練習時好。他從小就喜歡物理，很喜歡手作的成就感，平時愛看科普雜誌，還常撿破爛回家「改造」，未來希望朝物理方向發展。

大會獎第二名由高雄市中山工商「P.W.C」隊及台中市立人高中「胖瘦瘦」隊奪得，第三名由台北市育成高中「老闆說沒有賣相」隊、旗美高中「山頂洞洞天」隊、中山工商「一股清流」隊獲獎。另台灣美光記憶體股份有限公司贊助美光科普獎，頒給立人高中、花蓮縣四維高中。