投入義診服務弱勢 牙醫李彝邦為父親圓滿

2017-12-24 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



今天是全球慈青日年會，來自13個國家地區、上百位慈濟青年參與活動，參加成員有夫妻檔、兄弟姊妹檔，更有父子檔、母女檔。其中一位已從學校畢業的資深慈青、慈濟醫院牙醫師李彝邦，不但在大學就參與慈青社，還因此認識了一輩子的牽手、太太鄭雅蓉，也自大學時代就開始投入義診服務。

慈濟基金會指出，大學就參加慈青社的李彝邦，每年寒暑假都到花蓮慈濟醫院當志工，開始實習後也參與慈濟人醫會的活動，也希望能夠回到醫療資源不足的花蓮服務，但為了順從父親，他還是選擇當個孝順的孩子，先在離家近的西部工作，並深造博士學位，假日仍參加義診服務。

直到2012年，李彝邦終於花蓮慈濟醫院服務，知道父親生前曾為了養家糊口錯過鑲牙師的考試，心裡一直有遺憾，因此李彝邦醫師每次參加義診，都會心想著「幫父親那一份也圓滿」。李彝邦經常在假日參加慈濟舉辦的海內外義診、訪視，甚至為了替植物人洗牙義診，跟慈濟志工一起思考如何運用現有的器材為無法張開嘴巴的植物人服務。