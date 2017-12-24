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唐綺陽星座運勢週報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

今入夜轉涼 明有近13度低溫冷氣團

2017-12-24 15:16聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

北台灣持續陽光普照的好天氣，吸引不少民眾到郊外踏青出遊，台北市觀山河濱公園內隨處可見三五好友或親子載著寵物享受騎乘樂趣的畫面。

連日來的好天氣即將結束，受大陸冷氣團影響，今天下半夜冷空氣南下，傍晚氣溫逐漸下降，且一天比一天冷 ，周一至周二北部可能出現13度低溫，達到冷氣團等級，中南部地區也只有17度，日夜溫差大，民眾應注意氣溫變化，以免著涼。

一位父親載著寵物，與孩童在河濱公園共享騎乘樂趣。記者侯永全／攝影
一位父親載著寵物，與孩童在河濱公園共享騎乘樂趣。記者侯永全／攝影
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民眾把握好天氣，民眾載著寵物到河濱公園享受溫暖冬陽。記者侯永全／攝影
民眾把握好天氣，民眾載著寵物到河濱公園享受溫暖冬陽。記者侯永全／攝影
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冷氣團寵物

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