拍下礦工謳歌 攝影家朱健炫呼喚煤鄉和鐵道

2017-12-24 16:34 中央社 台北24日電



攝影家朱健炫在台灣挖煤的時代拍下約6000張礦工照片，近期他精選部分照片舉辦攝影展。圖為朱健炫1982年所拍攝的平溪礦工。（朱健炫提供）中央社 分享 facebook

攝影家朱健炫在台灣挖煤的年代拍下約6000張礦工照片，近期他精選部分照片舉辦攝影展和出版攝影專輯，再次重現當年情景，希望這一代人能夠不忘那一群曾付出生命和青春的礦工。

66歲朱健炫和另一位攝影家林一波，在新北市平溪區菁桐礦業生活館，舉辦「念戀平溪線，呼喚著我的煤鄉和鐵道」雙聯展，即日起展出至明年3月31日。

同時，朱健炫挑出150幾幀照片，集結成「礦工謳歌」攝影專輯，近日出版。

朱健炫說，一開始拍礦工「是為了攝影比賽」，但是後來越拍發現越多的礦工故事，越來越想深入去拍，1980年代到1990年代之間，花了10餘年的時光，拍了約6000張。

他回憶，當年他通常早上先到公司上班，中午趕緊搭公路局的客運去礦場，礦場中午到下午2、3時，第一班礦工還沒出坑，第二班礦工準備入坑，這是他最喜歡守候的時段。

他說，剛出坑的礦工，全身沾滿黑炭，像是塗滿油墨一樣，現在想起來還是很震撼。

礦工是一群「沒有明天」的人， 朱健炫說，工人都說進到坑裡命是土地公的，出了坑命才是自己的。

朱健炫拍攝期間經歷台灣煤礦三大災變，其中之一的1984年海山煤礦礦災，死亡72人，遇難礦工大部分是阿美族人。

他說，當年都是頭目帶著一群族人來挖煤，原住民族人為了求生存，「男的進礦坑，女的進火坑」，境遇悲慘，可以說是另一種形式的「種族清洗」。

朱健炫為台灣挖煤的時代留下珍貴的紀錄，他希望透過照片，這一代人能夠體會當時煤業對台灣的重要性，有一群人曾經付出他們的生命和青春，讓這些記憶成為台灣資產的一部分。