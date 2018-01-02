食安年年爆危機！網友最關心哪件事？

2018-01-02 11:38 聯合新聞網 食力Foodnext



《食力》分析2017年最受網友熱議的十大食安事件，其中過期改標共佔4件，而與雞蛋相關的殘留超標則有2件，另外還有2件非法添加，1件誤食，1件保存不當。【圖/食力提供】 分享 facebook

專題企畫＝林玉婷、黃宜稜

撰文＝黃宜稜

食，是我們每天都會面臨的事情，食品安全自然也成為民眾最關心的議題，特別是近幾年爆發多起食安事件，例如2011年塑化劑、2013年毒澱粉、2014年餿水油、2015年手搖飲農藥超標事件，更是讓民眾對於食品安全的信心大打折扣。到底這麼多食安事件是如何發生的？政府應該如何防堵？而2017年民眾最關心的食安事件又是哪些？

《食力》統計2017年最受Facebook網友熱議的十大食安事件，統計區間為2017年1月1日～12月13日，從衛福部食藥署、各地方衛生局之官網彙整出2017年所發生之食安事件作為基礎事件資料，並使用「Qsearch臉書大數據」搜尋每一個事件的相關關鍵字，從系統撈出在Facebook公開相關貼文數據，並以「Qsearch臉書大數據」對社群參與熱度的加權計算方式（按讚數*0.1＋留言數*0.1＋分享數），統計出該貼文的「社群討論熱度」，最後依照分數高低排出2017年度十大食安事件。

雞蛋殘留超標最駭人 榮登排行榜冠亞軍

從本次調查的內容分析發現，2017年度十大網友熱議的食安事件中，戴奧辛毒雞蛋事件與雞蛋檢出芬普尼含量超標，分別名列第一、二名，由於雞蛋幾乎是國人每天都會食用的食材，加上戴奧辛一直被稱為「世紀之毒」，因此當2017年4月在雞蛋中驗出戴奧辛後，立刻引起民眾極大的恐慌。至於芬普尼事件雖起源於歐洲，但隨著歐洲與亞洲多個國家先後從雞蛋中檢出芬普尼含量超標後，台灣也跟著陷入「每天都有檢驗結果出爐，每天都有雞蛋被檢出芬普尼」的循環，就連以往被認為相對安全的洗選蛋也中標，因此雞蛋相關事件自然也榮登網友熱議的前兩名。

吹哨人制度奏效 五起內部檢舉入榜

一般來說，過期改標和使用非法添加物等事實，除非內部員工檢舉，否則光靠食藥署或地方衛生單位抽查，很難掌握確切證據。但在「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」多次修法後，讓檢舉人可獲得的獎金從罰金的5%提升為20%，似乎有效提升了檢舉案件次數。此次排行榜中就有5起是經由內部檢舉而來。

其中過期改標的就有4起，甚至有食品大廠入榜，包括第3名的裕榮食品使用過期原料做蝦味先、第4名的遠東油脂將過期乳瑪琳重製販售，都在事件爆發當下，引起民眾的高度關注。此外，還有進口肉品業者力勤農產公司販售過期冷凍肉，檢舉者獲得台中市政府公開頒發獎金，以及遊客來台必買的維格餅家被檢舉塗改過期鳳梨酥的有效期限後重新販售，則分別登上第9名與第10名。

非法添加的案件則有2起入榜，第7名的珍典食品公司用機械潤滑油塗抹包子，就是經由檢舉才爆發出來，因其遍佈北台灣的龐大供貨量，受到民眾極度關注。另一起是第5名的冬瓜茶磚違法添加工業用石灰，是由高雄市衛生局所查獲，因其流通範圍包含知名連鎖手搖飲「丸作食茶」，事件一出同樣成為各家媒體的頭條報導。

誤食姑婆芋及綠薯條事件 因名人與知名速食店而發酵

至於誤食姑婆芋引發中毒事件，則是因為行政院發言人徐國勇在2017年1月1日誤食姑婆芋後中毒送醫，在元旦假期間新聞熱度延燒不斷。而5月又發生有餐廳誤用姑婆芋導致顧客食物中毒，因此兩則事件的討論度相加，讓它在網友熱議的食安事件中登上第六名。第八名的綠薯條事件，則源起於有民眾上PTT發文爆料摩斯漢堡有綠薯條，爾後引起衛生局的查緝，並進一步演變成全國薯條大抽查。

食安事件討論度由誰決定？媒體決定你看到的世界

一般來說，食安事件爆發後若非接二連三的有後續稽查，聲量通常幾天內就消退了，例如1月14日遭檢舉使用機械潤滑油塗抹包子的珍典食品公司、3月10日遭檢舉違法添加工業石灰的高雄茶工廠、5月10日伴手禮名店維格餅家遭爆販售過期鳳梨酥，討論聲量都只維持3～5天。

不過爆發於4月22日的戴奧辛雞蛋事件，因為8月22日爆發的芬普尼事件，而再次被提及討論，至於芬普尼事件則是在歷經整個月的討論後，直到9月短暫冷卻，11月隨著容許殘留量修改的公告再度創造出高度聲量。蝦味先在5月18日被勒令歇業，直到11月21日負責人遭起訴，加上高雄市衛生局坦承蝦味先已復工，而再度引發關注，但聲量較低、比起事件爆發初期相差了近百倍，可見得媒體通常只在事件初期瘋狂報導，但對於後續稽查較不感興趣，這樣的情況與遠東油脂將過期乳瑪琳重製販售的討論聲量非常相似。

至於誤食姑婆芋引發中毒，發生於1月1日行政院發言人徐國勇在自家吃早餐時，誤食了姑婆芋導致食物中毒，而5月26日台北市祥福餐廳同樣誤用姑婆芋，造成顧客食物中毒，讓誤食姑婆芋的討論聲量在2017年擁有2個明顯高峰。綠薯條事件則是隨著8月8日網友在PTT爆料、8月15日證實含龍葵鹼、9月7日連麥當勞與肯德基也被檢舉、11月1日全台薯條大抽查結果出爐，但是從討論聲量上來看，明顯發現摩斯漢堡、麥當勞、肯德基等業者被爆料的時候，聲量遠遠高於最終的檢驗結果，再次驗證媒體只報導有話題性的文章，對於後續結果則不太在意。

至於5月29日因販售過期冷凍肉而遭離職員工檢舉的力勤農產，則是因檢舉人獲得台中市政府頒發獎金而再次引起討論，以及10月4日媒體發現力勤農產已經改名為兆基肉品，並持續開業，才再度有人注意。

食安事件年年有 跨部會到底怎麼合作？

至於每年都發生那麼多食安事件，且大多牽涉到跨部會，包含食藥署、農委會，甚至是環保署等等，要在每個食安事件發生的當下，讓跨部會快速合作、交流資訊並分頭行動，就顯得極為重要。為此2014年行政院特別成立食品安全辦公室(下稱食安辦)，擔任跨部會的監督者與協調者，食安辦主任許輔表示，在食安事件發生時食安辦的職責大致分為三類：

第一類是各部會既有業務的跨部會協調事項，仍由各部會自行協調處理，若仍有困難，則食安辦會協助召開會議協調，例如2017年的農藥標準的制訂，由農委會負責風險評估、食藥署負責風險管理，食安辦就需要召集各部會共同開記者會，從源頭端與市場端一起跟民眾做風險溝通。

第二類是推動行政院的食安政策，例如食品雲、聯合稽查、學校午餐等食安五環政策，由食安辦主動召開相關會議，推動相關政策。第三是臨時性跨部會的重大食安事件，例如戴奧辛雞蛋、芬普尼雞蛋、蘇丹紅鴨蛋等，食安辦在接到通報3小時內，確認該階段主責的權責部會，在最快時間內召開跨部會署的食安事件處理會議，協調各部會進行食安事件處理。

但許輔也坦承，由於各部會有自己的職責，彼此之間的橫向交流不足，也導致食安事件發生時可能無法在第一時間知道各部會的進度、各自擁有哪些資料，因此如何讓各部會迅速整合、做出最快的反應，是食安辦的一大挑戰。

目前食安辦是先制定每3～4個月舉辦一次「食安共識營」，邀請在食安事件中可能牽涉到的部會一同參與，以過往發生過的食安事件作為討論範例，讓隸屬不同部會的人直接討論「自己當時做了什麼」，加強各部會的交流，以求資訊的流通，讓未來發生食安事件時，各部會能夠在第一時間做出反應。

但許輔表示，事前預防食安事件發生是更重要的，以芬普尼雞蛋事件為例，為了避免類似情況重演，農委會要負責持續在畜牧場、屠宰場的取樣監測，食藥署則定時在後市場取樣檢測，而食安辦除了整合各部會的資訊之外，對於飼料管理法、畜牧法、動物用藥管理法之修法，以及加強農藥販售與農藥使用管理，擴大推動農藥販售電子申報制度，也會持續邀請各部會共同討論。

此外，食安辦也會持續加強農委會在畜牧場與屠宰場，以及食藥署在後市場的取樣檢測，未來若在發生類似的國際事件，會要求跨部會須在第一時間抽樣檢驗，並請相關部會共同擬訂完善的分工監測計畫，同步迅速啟動應變機制。由於2017年龐大的毒雞蛋事件，也讓食安辦決議要建立國家食安監測計畫，從檢討取樣對象、方法、數目開始，訂出可以客觀衡量食安體系運作能力的食安指標。

回到近兩年的十大食安事件的類型來看，2016年有4起殘留超標，2017年則只有2件；而過期改標在2016年有3件，2017年則有4件。至於2016年發生的2起混充造假、2起生菌超標，2017年則是被2起非法添加，以及1起誤食事件、1起保存不當取代。顯示出每年的食安事件類型其實都會有所差異，因此政府跨部會之間如何隨機應變，快速面對每次的挑戰都將是一大考驗。

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