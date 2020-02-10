寄生上流4大獎 大贏家

第92屆奧斯卡頒獎典禮9日在洛杉磯杜比劇院舉行，南韓驚悚片「寄生上流」獲得最佳影片，成為第一部獲得最佳影片的亞洲電影。此片並獲得最佳導演、最佳原著劇本、最佳國際影片（外語片）獎，導演奉俊昊超越了台灣導演李安創造的紀錄。奉俊昊致辭時向他的偶像馬丁史柯西斯致敬。

影帝頒給「小丑」的瓦昆菲尼克斯，影后則由「茱蒂」的芮妮齊薇格獲得；布萊德彼特以「從前，有個好萊塢」贏得最佳男配角，最佳女配角頒給「婚姻故事」的蘿拉鄧。

在華裔故事方面，根據中國玻璃製造商福耀集團在美拓展版圖改編的「美國工廠」獲得最佳紀錄片的肯定，製片人、美國前總統歐巴馬推文祝賀。

本屆奧斯卡依舊沒設主持人，開幕表演莫內演唱「願與我為鄰？」炒熱氣氛，接著由資深演員史蒂夫馬丁和非裔喜劇主持人克里斯洛克介紹開場，兩人打趣說因為推特才少了主持人。

一次世界大戰史詩電影「1917」在奧斯卡之前的國際大獎屢獲佳績，但在奧斯卡抱憾，僅獲得最佳視覺特效、最佳混音、最佳攝影等項獎。

「寄生上流」成為首部同時入圍最佳國際影片和最佳影片大獎的南韓電影，也是第六部拿下雙料入圍的非英語片，上一部達此成就的電影是2019年的「羅馬」。李安的「臥虎藏龍」也曾獲得這項殊榮。

「小丑」獲得最佳原創音樂，艾爾頓強以「火箭人」獲最佳原創歌曲獎。

「玩具總動員4」不負眾望，獲得最佳動畫片獎；最佳動畫短片則由「頭髮中的愛」抱回，這部短片在透過父母為非裔的小姑娘梳頭髮這件小事，展示感人肺腑的家庭故事，在非裔社群中引起廣大共鳴。

最佳改編劇本由「兔嘲男孩」的導演塔伊加維迪提奪得，本片敘述二戰男孩喬喬曾效忠希特勒青年團，但一名猶太女孩出現，動搖了喬喬的愛國價值觀。