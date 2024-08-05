方宥心「人間條件」接棒黃韻玲 曝當年暖心緣分

演歌雙棲的藝人方宥心接棒前輩黃韻玲，在舞台劇「人間條件一」扮演關鍵角色「阿美」，常常得「阿嬤上身」挑戰極高，她透露與黃韻玲的緣分很特別，曾因對方鼓勵走出低潮。

在「人間條件一」裡，洪都拉斯飾演的里長伯以及方宥心飾演的女兒阿美與阿嬤，展開一段兩人3角、需彼此理解的親情線。78歲的阿嬤帶著一句說不出口的遺憾回到人間；夾在上下兩代間的父親，想有一番成就，卻忘了教養充滿藩籬；得不到家庭溫暖、情竇初開的阿美則找不到答案與出口。

方宥心透過綠光劇團分享，談起這個會「阿嬤上身」角色的有趣之處，不只是國、台語切換，連神情和語氣都很重要，「很難想像這是吳導23年前寫的劇本」。她認為劇中表現了台灣人的傳統美德，常伴隨著說不出口的愛，透過3代教養觀念去衝撞與磨合，去理解每個角色生命中的遺憾。

方宥心從童星出身，後來得過歌唱節目「超級星光大道」第4屆冠軍，近年轉戰戲劇領域。她回憶比賽期間歌唱不如預期，面臨低潮時，當時是評審的黃韻玲走到後台，牽起她的手、鼓勵她，「那種感覺就像我回到家，媽媽開口問的第一句話」，讓她有勇氣一戰成名。

兩人緣分更延續到劇場，在舞台劇「結婚！結昏？辦桌」及「人間條件一」裡，方宥心正好都詮釋黃韻玲演過的角色。方宥心認為這種緣分像一直有人照看著她，「感謝『人間條件一』讓我還有機會見到小玲姐，因為我永遠記得當時她走到後台對我說的話，這是多麼珍貴的一顆藥丸。」

父親節即將到來，「人間條件一」編導吳念真近期迎來72歲生日，演員群為他送上劇中台詞最重要的3千萬：「千萬要平安、千萬要幸福、千萬要堅強」作為生日祝福。劇團同時宣布推出父親節限時88折優惠，高雄與台中場也將加演週日下午場。