最大贏家「一戰再戰」橫掃奧斯卡6大獎

第九十八屆奧斯卡金像獎頒獎典禮昨日揭曉，儘管國際局勢因美伊戰事陷入緊張，典禮仍在高度戒備下如期舉行。麥可Ｂ喬丹憑藉電影「罪人」逆勢突圍，擊敗「甜茶」提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐等強勁對手，奪下生涯首座奧斯卡影帝；影后則由「哈姆奈特」的愛爾蘭女星潔西伯克利摘下。本屆最大贏家，則是橫掃六項大獎的「一戰再戰」。

國際局勢緊繃，本屆奧斯卡典禮維安也全面升級。主辦單位在杜比劇院周邊部署特警隊、反無人機系統與多層安全防護，警方亦動員約千名保全人員，同時安排制服警員、監視攝影機與無人機巡邏，並出動炸彈搜索犬與特警單位。當所有賓客完成安檢並入場後，劇院即進入全面封鎖狀態，相關安檢持續至典禮結束。

導演保羅湯瑪斯安德森以「一戰再戰」勇奪最佳導演與最佳改編劇本，該片同時還拿下最佳剪輯、最佳選角等共六大獎，成為最大贏家。安德森致詞時感性表示，「我為我的孩子們拍這部電影，是想向他們說聲抱歉，因為我們留下一個充滿混亂的世界，但也希望鼓勵他們成為帶來更多理性與善意的一代。」

麥可B喬丹（右）和潔西伯克利（左）是本屆奧斯卡的影帝影后。（路透）

第6位黑人影帝 致敬前輩

影帝方面，麥可Ｂ喬丹在「罪人」中一人分飾兩角，精湛演技備受肯定，不僅首次入圍便成功封帝，更是奧斯卡史上第六位黑人影帝。上台領獎時他情緒激動，感謝上帝、家人及一路支持他的所有人，並特別向曾獲奧斯卡肯定的前輩傑米福克斯、丹佐華盛頓致敬。

影后潔西伯克利 氣勢如虹

影后部分，「哈姆奈特」女主角潔西伯克利今年氣勢如虹，早在奧斯卡頒獎前已連奪金球獎、影評人選擇獎、英國電影學院獎及演員工會獎，如今再獲奧斯卡影后，更是人生首座小金人。

曾兩度獲得奧斯卡影帝的西恩潘，此次憑藉「一戰再戰」中帶有種族歧視色彩的士兵角色拿到最佳男配角，成為奧斯卡史上第四位三度獲獎的男演員；但他本人未出席典禮，由基倫考克金代為領獎。最佳女配角則由「凶器」的七十五歲資深女星艾美麥蒂根獲得。

本屆奧斯卡也出現多個歷史性時刻。最佳實景短片罕見出現「雙蛋黃」，「The Singers」與「Two People Exchanging Saliva」同時獲獎，是奧斯卡史上第七次出現平手結果。

此外，「罪人」攝影師奧特姆杜拉德阿卡帕也寫下歷史，她不僅是首位獲得奧斯卡最佳攝影獎的女性，還是首位獲此殊榮的有色人種女性。擁有菲律賓與非裔美國克里奧爾血統的她，感性致謝導演萊恩庫格勒，「謝謝你相信我、信任我，我非常幸運能與這樣的人一起拍電影。」

獵魔女團創紀錄 抱走2獎

席捲全球的動畫作品「Kpop 獵魔女團」同樣表現亮眼，一舉抱走「最佳動畫長片」與「最佳原創歌曲」。其中神曲「Golden」更創紀錄，成為奧斯卡史上首度獲得最佳原創歌曲的K-pop作品，為本屆典禮再添話題。