嘉澤（3533）上周漲8.3%。法人預估，嘉澤今年每股稅後純益（EPS）年增6%，達74.28元，2027年則可望進一步年增56%，達115.77元，因此目前維持「增加持股」評等，目標價2,370元。

嘉澤第3季伺服器出貨受缺料影響下滑，由於零組件缺料問題持續，法人預估第4季整體營收僅季增低個位數。展望2027年，法人看好全年營收年增幅將優於2026年，預估年增32%。其中，AMD Venice已於2026年第3季底開始出貨，預估2027年平均滲透率可達20%，挹注後續營運成長動能。

權證發行商建議，看好嘉澤後市股價表現的投資人，可布局價內外15%以內、剩餘天數60天以上權證，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）

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