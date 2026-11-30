鈊象（3293）累計前三季營收194.24億元，年增18.8%；稅後純益99.29億元，年增26.3%；每股純益35.24元。積極擴大美國遊戲授權布局，目前已攜手合作夥伴從原先美國三大州擴展到其他32州，成長動能開始轉強，有助於2027年營運表現進一步提升。

全美共有35州具備合法合規的條件，鈊象過去三年透過合作夥伴深耕美國三大州，並持有近六成市占率，每年都有雙位數的成長，目前已經啟動新拓展計畫，瞄準其他32州的商機。

權證券商建議，看好鈊象後市股價表現的投資人，建議利用價外10%至15%、可操作90天期以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

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