石英元件廠晶技（3042）受惠 AI 光通訊及車用需求升溫，高頻產品布局逐步發酵，帶動產品組合持續優化。法人指出，晶技第3季營收、獲利符合預期，10月營益率更提升至20.7%，給予「買進」評等，目標價調整至 220元。

晶技第3季營收41.96億元，季增13.43%、年增20.16%，創單季新高，毛利率季增2.42個百分點至35.53%，每股純益（EPS）2.08 元。

法人預估，晶技第 4 季營收 39.6 億元，毛利率可望提升至 36.2%，EPS 為 1.99 元。AI 光通訊及車用產品出貨維持成長，有助支撐營運，高階產品比重拉升也可望帶動毛利率進一步走揚。

權證發行商建議，看好晶技後市股價表現的投資人，可挑選價內外20％以內、有效天期100天以上的商品靈活操作。（元大證券提供）

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