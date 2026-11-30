華航（2610）、長榮航在客貨運需求支撐下，搭配航空燃油價格預期回落，2027年獲利有望成長。法人指出，華航持續擴大貨機規模，預估明年貨運營收成長3%至5%；長榮航則受惠客運運能提升及熱門航線需求，客運營收可望成長。

航空燃油價格方面，法人表示，隨中東戰事影響逐步減弱，預估明年的航空燃油均價將低於今年，有助減輕航空公司的成本壓力。

展望2027年，華航預計新增4架777F貨機，貨機總數將達22架，法人指出，受惠AI產業帶動電子產品空運需求，預估貨運裝載率維持68%至70%，貨運營收年增3%至5%。在貨運需求穩健及燃油成本壓力可望減輕下，預估毛利率回升至15.5%，EPS估2.37元，年增26.7%。法人維持買進評等，目標價調升至24.5元。

長榮航方面，法人預估2027年總運能（ASK）成長1%至3%，受惠國人出國旅遊需求及亞洲熱門航線維持熱度，加上新增美國航點效益逐步顯現，客運營收可望年增1%至2%，載客率維持80%至83%，預估毛利率回升至20%，EPS估4.45元，年增約17.5%。法人重申買進評等，目標價維持50元。

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