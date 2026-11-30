AI伺服器需求持續升溫，緯穎（6669）、鴻海營運成長動能備受關注。法人看好，隨著新世代AI平台陸續導入、伺服器出貨回溫，加上2027年AMD、Intel新平台接棒，可望受惠AI基礎建設持續擴張，營收成長動能有望進一步增強，相關權證可伺機操作。

法人預估，2027年美國五大CSP資本支出年增46%，AI及資料中心需求仍是緯穎主要營運動能，法人表示，緯穎近期客戶需求維持強勁，但受原物料供應吃緊影響，短期月營收可能出現波動。為支應後續營運需求及全球布局，董事會已通過發行海外存託憑證（GDR），並分別對美國及馬來西亞子公司增資2.5億美元、2億美元。

產品方面，緯穎持續深化運算、散熱及電源供應等技術布局，隨AI伺服器朝高功率、機櫃級系統發展，全球產能擴充及AI資料中心解決方案將成為後續成長重點。

展望2027年，法人對鴻海維持審慎樂觀看法，認為AI產業受惠算力需求提升及基礎建設投資，成長動能依舊強勁。其中，雲端網路產品仍是主要成長引擎，隨雲端服務供應商（CSP）擴大AI資本支出，帶動AI供應鏈需求，雲端網路產品2026年營收占比已逾五成，預期未來三至五年可望進一步提升至六成以上。

其他產品方面，消費智能產品因客戶產品以高階機種為主，受記憶體短缺影響有限，加上客戶持續開發新品，2027年表現可望相對穩健；電腦終端產品則持審慎看法，主要考量記憶體供給吃緊及零組件價格上漲，可能影響終端消費買氣。電動車方面，隨客戶專案陸續進入量產，新車型推出及商業化進程推進，預期EV業務將持續成長。

權證發行商建議，看好緯穎、鴻海後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。