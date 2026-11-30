富邦期貨分析師曹富凱表示，美股上周因感恩節假期，市場交投相對清淡，投資人持續消化近期科技股修正與總體經濟變數影響，不過隨低接買盤進場，顯示市場對科技成長題材仍未完全失去信心，短線焦點將放在半導體族群能否止穩，以及AI相關個股是否逐步完成修正。

台股短線已逐步進入跌深後的整理階段，市場焦點將放在外資動向、半導體族群表現以及成交量能變化，指數有機會延續技術性反彈走勢，但在觀望氣氛尚未完全消散前，預期仍將以區間震盪格局為主。

台指期方面，近期指數經過快速拉回後，低檔承接買盤開始浮現，雖然外資近期持續站在賣方，但賣壓已有逐漸減弱跡象，值得持續觀察是否出現轉折訊號，後續若要延續反攻走勢，仍須仰賴量能有效放大，才能提升市場追價意願。

籌碼面來看，期現貨價差轉為正價差，顯示市場對後市看法較先前樂觀。若未來外資賣超規模持續縮減，將有助於提升市場信心，並為指數提供進一步反彈空間。

散戶籌碼方面，小型與微型台指期貨多空布局出現分歧，小台交易人態度轉趨保守，但微台市場仍維持偏多思維，反映短線投資人對後市仍抱持一定期待。不過在市場波動仍高的環境下，過度樂觀情緒反而可能使行情震盪加劇，投資人仍需留意風險控管。（富邦期貨提供）

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