美聯準會褐皮書顯示通膨與成本壓力居高不下，強化市場對12月會議再度升息的關注。目前預期12月再度升息的機率已攀升至逾九成，反映通膨壓力仍使貨幣政策維持偏緊基調。高利率環境持續推升美元與實質殖利率，進一步墊高持有黃金的機會成本，導致金價承壓回檔。

黃金有多元化的交易方式，臺灣期貨交易所自今年7月起，調整黃金類商品契約規格，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，有助投資人更加靈活操作。

從走勢來看，隨著11月下旬金價跌破4,000美元大關並進一步下探，短線已轉為「下有3,500美元支撐、上有3,635美元壓力」的低檔整理格局。在12月美聯準會利率決策會議正式落地、政策路徑明朗前，價格反彈空間受限，預估近期將落在3,500美元附近呈現測試支撐與築底整理走法。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金持有量在11月中旬短暫反彈後再度走低，截至11月26日降至1,027.3公噸，顯示機構資金持續呈現調節與觀望態勢，並未出現明顯逢低加碼的動作。而截至11月17日黃金的CFTC非商業人交易淨多單部位進一步減至16.6萬口，投機性多單持續撤出，顯現市場在升息預期升溫與利率不確定性下，風險偏好趨於保守，短線買盤動能明顯不足。（華南期貨提供）

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