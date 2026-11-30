台股上周五（27日）開高後一度翻黑，隨後反彈逼近39,500點，終場收紅，延續前一交易日反彈，但權值股撐盤與中小型股走弱的落差明顯，台積電（2330）、鴻海（2317）與台達電（2308）上漲，支撐大盤，指數終場收39,308點，上漲156點。

期貨市場方面，上周五台指期下跌129點、至39,363點，正價差為54.92點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,949口至6,714口，其中外資淨空單增加1,228口至107,503口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3,417口至10,934口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商投信選擇權淨部位，目前以賣買權作布局；近月選擇權籌碼略為悲觀，賣權OI小於買權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方表態不變。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，12月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在49,800點，12月第一周周三結算的買權最大OI落在38,800點，賣權最大OI落在32,400點。外資台指期買權淨金額10.36億元、賣權淨金額2.87億元。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選保守，整體籌碼面保守，技術面上，台股目前續作量縮整理，短線在三角收斂持續壓縮下，仍以震盪保守看待。

台新期貨認為，台指期上周五呈區間震盪格局，震幅較前幾個交易日相比明顯縮小，盤中仍然未能突破年線反壓，終場指數以十字黑K棒作收。目前指數持續守在5日均線之上，但近期外資持續賣超，加上新台幣貶值未歇，短線上在指數站回年線前，預期震盪整理。

技術面上，加權指數收出帶上下影線的小紅K，盤中失守39,000點後收復，收盤站在5日與10日均線之上，短線反彈仍在延續，兩條短期均線附近可作為回測時的觀察區；上周五高點與前一日高點接近，連續兩日逼近39,500點後均未能收穩其上，使這一帶成為眼前主要壓力。