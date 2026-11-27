台指期夜盤27日開盤時，受美股電子盤漲勢略有收斂，加上短多下車影響，以39,350點平盤開出後，雖一度下殺至38,801點、下跌549點，但隨多單逢低進場，加上那斯達克電子盤再走高帶動，指數快速翻紅，隨即在平盤附近橫盤整理，截至晚間約21點，指數約在39,298點、下跌52點。

27日美股電子盤焦點，在於感恩假期間，沙烏地吉贊煉油廠遭胡塞武裝組織攻擊、導致部分營運中斷，帶動布蘭特、WTI等指標油價反彈，但在AI股反彈，晚間20點30分過後，包括Anthropic、SpaceX上漲逾3%，美光、SKhynix均大漲逾5%中，那斯達克電子盤反彈逾500點、道瓊電子盤上漲逾500點、標普電子盤上漲逾100點，另外，美元、美債殖利率、黃金同步上漲，但未能激勵台指期夜盤上半場的人氣。

其中，台積電（2330）期在晚間約21點時，約在2,176元、上漲1元附近遊走，電子期下跌0.95%，半導體期未見成交，中型100期貨指數下跌約0.21%。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股開高後全場於平盤附近震盪，終場收紅K棒，震盪偏多站上10日線，日KD指標低檔交叉向上後持續走多，成交金額僅有6,660億元，價穩量縮反彈格局仍有機會延續，但成交金額必須擴增達5日均量約8,500~8,600億元，且價格必須突破11月24日高點40,180點，才有機會挑戰20日均線反壓，扭轉短中期趨勢偏弱走勢，否則難脫年線附近反覆震盪整理格局。