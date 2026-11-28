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健策 選逾100天
健策（3653）隨AI晶片朝高功耗、大尺寸封裝發展，三片式設計可望成為次世代GPU主流，預期2027年相關新產品出貨量將呈倍數成長，營運可期。
今年第3季均熱片營收占健策營收比已提升至約八成，第4季在Rubin均熱片出貨維持高檔，加上AMD MI450兩片式蓋板（Lid）開始量產下，營運可望持穩高檔。可拆卸蓋板（Removable Lid） 已小量出貨至封測廠進行測試，最快2027年第1季可量產並導入VR200，2027下半年Rubin Ultra亦有望接續採用；由於可拆卸蓋板單價約為現行單片式蓋板的四倍以上，可望帶動2027年營收大幅成長。看好健策後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期100天以上的商品介入。（統一證券提供）
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