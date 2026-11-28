近期台美股市皆呈現劇烈震盪格局，但外資仍看好半導體測試族群的旺矽（6223）、穎崴（6515），並重申正向展望；權證發行商表示，在大盤未穩之際，可挑長天期相關認購權證短線操作。

美系券商上修旺矽2027年垂直探針卡（VPC）及微機電系統（MEMS）探針卡每月產能將分別達到300萬針及700萬針，高於先前預估的250萬針及600萬針。上修的主要動能來自CPU、ASIC及網通的需求。

預估2026年第4季營收季增5~10%，毛利率與第3季持平。2027年預估營收成長超過五成，毛利率維持在60%以上。

旺矽表示，探針卡產能會逐季開出。2026年應用別：AI／HPC 60%、網通20%、其他包含車用、手機、消費性等。部分AI ASIC相關專案已排到2028年，CSP客戶表示旺矽的市占率會再增加。

美系券商預估穎崴2027年測試座（test socket）產能將翻倍，自製彈簧探針（Spring Probe）比重也提高。即便擴產，市場需求持續超過供給。短期毛利率承壓；今年第4季探針卡業務下降主要受到專案時程影響，毛利率預期先恢復至45%，長期目標為50%。探針卡Cobra產品將於2027年第1季或第2季恢復出貨，也將進一步改善毛利率。若看好半導體測試族群表現，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品入手。