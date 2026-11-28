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富喬 挑價內外15%
富喬（1815）隨石英布受鑽孔損耗與加工良率限制，客戶轉回採用二代低介電布搭配高階樹脂，延長二代布產品周期，帶動富喬二代低介電布營收占比由2025年的7%，提升至2026年27%，2027年上看51%。
玻纖布織布機由豐田獨家供應，目前新機交期已排至2031年，2027年以前產業新增供給要仰賴既有機台重新配置，富喬可在無須大幅增加資本支出的情況下，將既有產能由E布轉向一代及二代低介電布，兩者毛利率差逾10個百分點，市場預估今、明年稅後純益分別年增267.9%與81.4%，每股純益（EPS）分別為5.1元與9.3元。看好富喬後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。（國泰證券提供）
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