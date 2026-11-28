近期美國關稅政策再添變數，市場對全球經濟及企業獲利前景仍存不確定性。相較直接面臨出口關稅成本的電子產業，金融業受關稅政策的直接衝擊相對低，加上銀行業務提供經常性獲利來源，大型金控營運韌性與獲利表現值得關注，法人看好富邦金（2881）、國泰金後續表現。

富邦金累計前十月自結合併稅後純益達1,264.7億元，每股純益（EPS）達8.75元，穩居上市金控獲利王寶座。受惠於台股成交量維持高檔及投資收益挹注，旗下台北富邦銀行、富邦證券與富邦人壽核心業務動能皆表現穩健。展望後市，隨全球主要央行維持寬鬆基調，債券評價利益回升且銀行端財富管理手續費收入持續成長，法人看好富邦金全年獲利動能延續。

國泰金10月稅後純益達90.9億元，月增35.3%，奪下金控單月獲利王，其中，國泰人壽10月稅後純益達43.8億元，月增近1.5倍，主要受惠於保險合約服務邊際（CSM）穩定釋出及經常性收益挹注，成為金控單月獲利回升的重要推手。國泰金累計前十月稅後純益1,144.5億元，年增21.5%，每股純益（EPS）為7.56元。銀行業受惠存放款業務穩健成長，財富管理手續費收入可望持續挹注獲利；壽險業則須觀察全球利率走勢、債券投資收益及金融市場波動，法人看好大型金控在銀行核心業務支撐下，維持穩健營運表現。

權證發行商建議，看好富邦金、國泰金後市股價表現的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數逾90天的認購權證靈活操作。