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聯發科 兩檔放閃
聯發科（2454）AI ASIC布局再傳進展，法人指出，除TPU V8出貨進度符合預期，下一代TPU V9也維持2028年第1季大量生產時程。
法人看好ASIC業務成長及營業槓桿效益，調升聯發科2027年每股純益（EPS）預估至169.88元，維持「買進」評等，目標價6,000元。聯發科第3季營收1,680.6億元，季增10.4%、年增18.3%，每股純益17.5元，營收優於市場預期。聯發科預期，首款AI加速器專案今年第4季可貢獻25億美元營收，高於先前預期，並看好2027年相關專案營收可達160億美元，居目標區間高端。看好聯發科後市股價表現的投資人，可挑選價內外15％以內、有效天期150天以上的商品靈活操作。（台新證券提供）
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