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12月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲156.27點，收39308.08點。12月電子期收2448.05點，上漲4.80點，正價差11.34點；12月金融期收3226.60點，下跌35.80點，逆價差9.15點。
12月電子期以2448.05點作收，上漲4.80點，成交34口。
電子現貨以2436.71點作收，上漲16.89點；12月電子期貨與現貨相較，正價差11.34點。
12月金融期以3226.60點作收，下跌35.80點，成交79口。明年1月金融期以3276.40點作收，下跌3.60點，成交1口。
金融現貨以3235.75點作收，下跌33.77點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差9.15點。實際收盤價以期交所公告為準。
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