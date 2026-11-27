兆豐證券連續第三年榮獲臺灣證券交易所「反詐騙評鑑卓越獎」，子公司兆豐期貨亦二度獲頒「反詐治理績優獎」。此外，兆豐證券連續三年榮獲TCSA永續報告白金獎，展現公司在金融安全、反詐治理及永續資訊揭露等面向的持續投入。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，保障客戶資產安全是企業贏得社會信任、永續發展的重要基礎。兆豐證券與兆豐期貨不僅提供金融服務，更主動辨識風險、攔阻詐騙，希望往前一步守護投資人財產安全。公司持續從「內部治理」、「跨域合作」及「金融教育」三個面向強化防詐能力，以具體行動實踐以客戶為核心的「信任金融」。

在內部治理方面，兆豐證券與兆豐期貨均由董事會責成公平待客推行委員會督導防詐策略及執行機制，監督各部門的防詐職責與第一線的識阻能力，將防詐意識融入日常服務流程，建立內部全員反詐的文化。

在跨域聯防方面，則持續深化與警政署刑事警察局合作，於今年聯名推出「臨櫃關懷提問卡」，並邀請刑事熊Bear參與防詐宣導活動；另結合民間合作夥伴資源透過防詐影片、桌遊及實境解謎等趣味方式，向多元族群推廣金融知識與防詐觀念，擴大金融教育觸及範圍，守護民眾財產安全。

鑒於近年複委託交易熱絡，詐騙集團常透過LINE、社群平台或假冒投資專家，散布低價潛力股、內線消息及短期高獲利等資訊，誘導投資人買進股價低、流通量小的海外股票，甚至先以小額交易獲利取信，再鼓吹加碼，待投資人投入後便趁機拋售，造成股價暴跌。兆豐證券已建立港仙股預警機制，特別提醒投資人，切勿輕信來源不明的明牌或保證獲利訊息、勿加入陌生投資群組，勿下載不明交易APP或匯款；投資海外有價證券應透過合法證券商辦理，如有疑慮應向合法金融機構查證或撥打165專線諮詢。

兆豐證券與兆豐期貨將持續深化公私協力，完善防詐聯防機制，強化投資人風險防護，共同守護資產安全，營造值得信賴的金融環境。