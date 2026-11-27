美股因感恩節休市，台指期盤後指數收平盤39492點，台積電期貨上漲9元；市場對美國301調查關稅疑慮緩解，台股26日漲956.38點，收在39151.81點。投顧分析，法人調節力道趨緩，台股才有機會從區間整理，轉為緩步墊高格局。

美股因感恩節休市一天，三大期貨指數同步走揚，小道瓊期貨、小那斯達克期貨、小標普500期貨漲幅在0.5%左右。

美國301調查建議對台稅率維持15%且不疊加，市場對關稅疑慮緩解，台股26日漲956.38點，收在39151.81點，成交值新台幣8174.67億元。三大法人呈現土洋對作，外資及陸資賣超491.81億元，連9賣；自營商轉為買超128.65億元，終止連8賣，投信買超230.51億元，連3買。

台指期夜盤今天收平盤39492點，台積電期貨上漲9元，漲幅0.42%，收2168元。

美國公布「結構性產能過剩301調查報告」結果，對台灣建議稅率為15%不疊加最惠國關稅（MFN）。經濟部長龔明鑫表示，台美先前在對等貿易協定（ART）談判中，已就15%關稅不疊加達成共識，這次雖改以301調查方式呈現，但實際上已達到FTA的效果，且15%不疊加在各國中已屬最低級別，對台灣而言，算是成功的結果。

投顧分析，台股上檔面臨多層套牢賣壓，預估震盪區間落在36000點至41000點，未來觀察法人調節力道能否趨緩，台股才有機會從區間整理，轉為緩步墊高格局。短線觀察權值股走勢，能否快速止跌回穩，達到穩盤效果並成為未來指數反彈的主導力量。

法人提醒，今天仍需留意假期前賣壓或因選舉不確定性引發的調節資金，可能都會導致盤勢震盪。