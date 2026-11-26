聯茂（6213）受惠於AI伺服器高階材料需求暢旺，以及上游原物料漲價轉嫁效益顯現，基本面表現強勁，10月合併營收達60.36億元，年增達119.53％，連續多月改寫歷史新高。

聯茂前十月營收達423.26億元，年增57.17％。獲利方面，第3季毛利率躍升至34.33％，單季每股純益（EPS）達8.43元，大幅優於市場預期。

隨著Intel Oak Stream與AMD Venice新平台陸續出貨、PCIe Gen6帶動伺服器主板層數升級，低軌衛星放量與無錫新產能開出，聯茂產品組合優化，預計未來三年總產能將穩步擴張。

權證發行商表示，看好聯茂後市的投資人，可挑價外20％至價內10%、有效天期200天以上權證參與行情。（永豐金證券提供）

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