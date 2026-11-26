緯創（3231）受惠戴爾（Dell）再度上修2027年財測，加上聯想、惠普等新客戶開始挹注營運，法人預期，營收及獲利率上升趨勢不變，近日整體法人賣壓趨緩及股價回至先前起漲區，醞釀跌深反彈走勢。

法人指出，緯創2026年預估GB300及VR200合計出貨量約1.8萬櫃，其中， VR200僅約出貨1,000櫃，2027年的VR平台人工智慧（AI）伺服器機櫃將成為主流，出貨量將占全球VR AI伺服器比重約25%至30%。

美國期中選舉後，市場對於資料中心成長放緩出現疑慮，但緯創尚未看到客戶訂單減少，將維持原有擴產計畫以因應未來需求。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

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