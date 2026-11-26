群聯（8299）10月營收為315.3億元，月成長2.91%，年成長346.27%；累計前十月營收為2,264.62億元，年成長297.78%。

法人認為，AI需求暢旺，由於群聯AI模組占比已達57%，且以企業級SSD為主，業績相對較有支撐。此外，群聯強調其與NAND原廠的關係已由單純客戶升級為策略合作夥伴。原廠研發資源多集中於標準品平台，而群聯則扮演高彈性客製化研發角色，且AI方案的客製化需求提高 ，因此在供應吃緊環境下，有助於取得更穩定的NAND Flash，近日群聯也積極買回庫藏股。

權證發行商建議，看好群聯後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（中國信託證券提供）

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