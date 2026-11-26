美國301條款調查結果緩解市場疑慮，台股昨（26）日上漲956點，收在39,151點。發行券商指出，看好PCB後市表現的投資人可以留意欣興（3037）、華通等相關權證的布局機會。

法人指出，近封裝光學（NPO）的興起預期高階PCB及CCL材料仍將扮演重要角色，主因在於NPO無論採內接或外接光源，兩者架構均是將各光引擎以獨立高密度載板封裝，再透過插座布設於ASIC周圍。單顆運算晶片通常需環繞多顆光引擎，帶動載板面積與顆數用量倍數增長。

此外，主機板必須承載晶片間極密集的高速高頻電訊號走線，並使用超低損耗材料，顯著推升PCB板層數並採用超低損耗材，實質挹注載板龍頭欣興與改良式半加成法（mSAP）PCB廠華通等相關廠商的規格升級商機。

欣興10月營收189.86億元，月增1.8%、年增67.62%；累計前十月營收1,519.72億元，年成長40.8%。展望後市，法人認為，欣興未來重心會轉至高階ABF載板擴充與布局，且2027年新增產能與新品良率順利拉升後，高階ABF載板毛利率可望持續提升至50%以上，帶動2027年獲利攀升。

華通10月營收87.83億元，月增1.9%，年增24.74%；累計前十月營收709.08億元，年增14.33%。展望後市，法人認為，華通積極備料、AI新平台轉強，預期光模塊訂單將快速成長，2027年預期網通及衛星營收占比攀升到45%~50%，此外，天上衛星將正式進入V3衛星元年，隨客戶取得更多衛星發射量及衛星規格升級，將是最大受惠者。

權證發行商建議，看好欣興、華通可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。