受惠於AI基礎設施建置與高階零組件需求爆發，記憶體大廠南亞科（2408）、被動元件龍頭國巨*近期交出亮眼營運成績單，展現強勁的基本面韌性。

南亞科在AI拉貨與長約效益帶動下，10月合併營收達464.76億元，月增3.07％、年增487.73％，連續12個月改寫單月歷史新高；累計前十月營收3,117.61億元，年增602.15％。獲利方面，第3季毛利率躍升至85.66％，每股純益（EPS）為25.4元，前三季累計EPS飆上49.28元。為因應龐大需求，南亞科上調全年資本支出至不超過697億元，5A新廠預計2027年首季裝機、第四季投產，法人看好DRAM供不應求態勢將延續至2027年。

國巨*同樣受惠於AI產品組合優化與價格調整，10月合併營收達175.97億元，月增3.1％、年增55.01％，連續第八個月創歷史新高；前十月累計營收1,497.51億元，年增38.26％。第三季毛利率達41％，單季EPS 5.83元刷新紀錄，前三季累計EPS達14.32元。公司預期第四季營收與雙率將微幅季增，全年EPS有望跨越20元大關，中長期AI應用滲透率持續擴大。

股價表現上，兩檔個股近期皆經歷劇烈估值修正與籌碼換手。在歷經波段大幅修正、本益比回落至低檔後，雙雙有低接買盤湧入，帶動昨（26）日股價反彈攻上漲停，法人看好基本面與股價的背離逐步展開修復行情。

權證發行商表示，看好南亞科、國巨*後市的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數在90天期以上的認購權證，以靈活卡位反彈契機並有效控管下檔風險。