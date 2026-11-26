華南金控今日舉行第三季線上法說會，華南金總經理蕭玉美對於股利配發指出，明年的股利仍將朝7成配發率的方向規畫，並以現金股利為主。她也說，明年因應公股投信四合一整併案，未來華南金控將透過整併後投信的規模與產品優勢，結合銀行及證券等財富管理通路及集團客戶資源，擴大手續費收入與共銷效益，因為四合一整併，集團轉投資收益也會增加，將進一步優化獲利結構，強化長期獲利動能，華南金亦將推動未來三年AI轉型藍圖，逐步將AI應用轉化為實質經營效益。

2026-11-26 16:29