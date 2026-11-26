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台指期夜盤暫由紅翻黑 39K多空攻防戰再起
台指期夜盤26日以39,250點開低，盤中走勢持續於平盤之下震盪。截至傍晚9點25分，台指期夜盤報39,358點、跌134點、跌幅0.3%。剛開盤多方率先攻擊，最高一度翻紅達39,559點、最低39,008點，隨後上半場持續於39,350點附近震盪，39K關卡攻防戰持續開打。
綜合台新期貨、永豐期貨表示，美國最新核心個人消費支出物價指數（PCE）高於市場預期，加深市場對升息的疑慮，加上白宮提出新一輪關稅方案，增添企業成本及營運變數。
另外，後續可持續觀察AI伺服器供應鏈近期集中買盤能否延續，以及台積電（2330）能否接棒帶動權值股表現，將是影響大盤後續走勢的重要觀察指標。
展望後市，中信投顧台股分析師許家睿指出，台股明年預估本益比落於歷史均值以下，獲利成長仍具期待。2026年台股預估本益比數度攀升至歷史均值1倍標準差以上，甚至一度逼近2倍標準差，目前回落至約15.5倍，已回到過去歷史平均附近，反映今年資金追捧台股的熱度。
許家睿說，若以2027年企業獲利推算，台股預估本益比約12倍，低於歷史均值，代表市場尚未充分反映明年獲利成長。隨著獲利逐步實現，評價有望朝五年均值靠攏，但若要重現過去本益比擴張至均值2倍標準差以上的情況，難度相對較高。
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