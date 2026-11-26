美國最新公布的10月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.8%，符合市場預期。國際黃金雖回到每英兩3,500美元之上，但應觀察通膨降溫幅度與官員政策態度，若升息預期持續、其他資產變現需求增加，黃金將面臨較重賣壓，可伺機利用黃金期貨靈活操作。

黃金缺乏利息收益，利率走高將提高持有黃金的機會成本，成為價格壓力。此外，紐約聯準銀行總裁威廉斯日前強調，通膨居高仍有必要採取緊縮政策，後續升息步調取決於經濟數據，延續偏鷹立場，金價回升仍受利率前景牽制。技術面上，現貨黃金急彈後回落、短線偏弱，3,500美元可作為回測觀察位置，若再度失守且低點下移，修正走勢將延續。後續若回測守穩、低點逐步墊高，才有利於築底，上方可觀察本周反彈高點，若回升至該處再遇賣壓，將形成壓力參考，突破並站穩則有助改善短線結構。

對希望以新台幣管理黃金部位、具期貨交易經驗的投資人來說，可透過黃金期貨（TGF）來參與黃金行情。（台新期貨提供）