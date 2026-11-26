聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／鴻海期 動能帶勁
全球電子專業代工龍頭鴻海（2317）近年持續調整產品組合與客戶結構，AI伺服器已成為集團最重要的成長動能，期貨法人建議，可利用鴻海個股期貨伺機操作。
隨著輝達（NVIDIA）新一代VR200平台出貨，以及北美大型雲端服務供應商持續投入AI資本支出，鴻海在AI伺服器及機櫃組裝領域的訂單需求維持強勁，而鴻海2026年雲端產品營收占比已超過五成，並看好2027年營運維持雙位數成長。營運展望方面，受惠輝達 NVL72機櫃需求成長，全球出貨量預估將由今年約7萬櫃增加至明年約9萬櫃，鴻海則受惠新客戶拓展及既有客戶訂單份額提升，美國產能未來一年以上已被客戶訂滿，AI機櫃市占率可望進一步提高。
短期來看，第4季AI機櫃出貨量預期較第3季成長高雙位數，AI伺服器營收持續季增，雲端網路產品營收亦可望較上季顯著成長。展望後市，AI伺服器需求、輝達新平台放量及CSP資本支出成長，將持續支撐鴻海雲端網路產品營運。
（兆豐期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。