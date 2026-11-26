全球電子專業代工龍頭鴻海（2317）近年持續調整產品組合與客戶結構，AI伺服器已成為集團最重要的成長動能，期貨法人建議，可利用鴻海個股期貨伺機操作。

隨著輝達（NVIDIA）新一代VR200平台出貨，以及北美大型雲端服務供應商持續投入AI資本支出，鴻海在AI伺服器及機櫃組裝領域的訂單需求維持強勁，而鴻海2026年雲端產品營收占比已超過五成，並看好2027年營運維持雙位數成長。營運展望方面，受惠輝達 NVL72機櫃需求成長，全球出貨量預估將由今年約7萬櫃增加至明年約9萬櫃，鴻海則受惠新客戶拓展及既有客戶訂單份額提升，美國產能未來一年以上已被客戶訂滿，AI機櫃市占率可望進一步提高。

短期來看，第4季AI機櫃出貨量預期較第3季成長高雙位數，AI伺服器營收持續季增，雲端網路產品營收亦可望較上季顯著成長。展望後市，AI伺服器需求、輝達新平台放量及CSP資本支出成長，將持續支撐鴻海雲端網路產品營運。

（兆豐期貨提供）