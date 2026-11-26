股期雙市昨（26）日同步反彈，集中市場加權指數漲956點，收39,151點；台指期則漲1,332點至39,455點，正價差達303.19點；期貨法人建議，短期持續觀察市場能否逐步消化賣壓、築底止穩，待盤勢整理完成後才有望重啟漲勢。

台指期昨日呈現開高走高格局，盤中買盤積極進場，推升指數挑戰年線反壓，但攻抵年線附近後漲勢受阻，終場上漲1,332點，收十字紅K棒。

技術面來看，台新期貨分析，目前指數仍守穩5日均線，短線多方格局尚未遭到破壞；不過，近期外資持續賣超，加上新台幣貶值壓力未歇，在指數尚未有效站回年線前，預期短線仍以震盪整理為主。

籌碼面部分，三大法人在現貨市場賣超132.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,677口至3,765口，其中外資淨空單增加566口至106,275口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,104口至14,351口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，12月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在49,800點；12月W1買權最大OI落在37,700點，賣權最大OI落在32,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.4上升至0.53。VIX指數下降3.2至55.18。外資台指期買權淨金額19.83億元；賣權淨金額2.51億元。

綜合台新期貨、永豐期貨表示，美國最新核心個人消費支出物價指數（PCE）高於市場預期，加深市場對升息的疑慮，加上白宮提出新一輪關稅方案，增添企業成本及營運變數。另外，後續可持續觀察AI伺服器供應鏈近期集中買盤能否延續，以及台積電能否接棒帶動權值股表現。