全球AI產業迎來關鍵定心丸！隨著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在請辭11天後迅速回鍋執掌執行長大位，帶動輝達股價單日暴漲逾31%、一舉收復此前全部跌幅，徹底扭轉市場對AI領導層動盪的恐慌情緒。大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，黃仁勳不只是輝達的執行長，更是全球AI產業的「精神領袖與總架構師」，他的火速回歸直接拆除了市場最大的「領導真空」引信，讓AI軍備競賽重新回到最高速檔。面對GPU與客製化ASIC晶片雙軌並進的新局，投資人無須在晶片巨頭間選邊站，可透過涵蓋美股科技巨頭的009815與網羅台灣AI硬體供應鏈的00918，全面掌握長線成長紅利。

2026-11-26 15:37