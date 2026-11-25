台指期夜盤25日開盤時，受美股電子盤跌勢擴大拖累，以37,868點、下跌255點開出後，隨多單持續退場，加上美國總統川普將公布301新關稅的負面效應發酵，以及晚間21點30分將公布聯準會最關注的個人消費支出（PCE）物價指數，多頭不敢輕舉妄動中，那斯達克電子盤跌勢擴大，指數最深來到36,659點、下跌1,464點，截至晚間約21點，指數約在36,832點、下跌1,291點。

25日美股電子盤焦點，在於川普政府準備對中國大陸、歐盟及其他14個經濟體加徵關稅，以取代今年2月遭最高法院推翻的部分關稅措施，預計最快11月24日至25日公布依301條款展開的產能過剩調查結果，另外，產業面上，美光遭調降評等、Anthropic跌破IPO價格，反映市場對AI融資成本及商業模式等疑慮升溫中，道瓊、那斯達克、標普電子盤全面下挫，其中，那斯達克電子盤下跌逾700點，同時，黃金也跌破3,500美元、來到去年9月新低，左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期在晚間約21點時，約在2,058元、下跌91元附近遊走，電子期下跌2.47%，半導體期下跌2.80%，中型100期貨指數下跌約1.77%。

市場專家建議，就技術面來說，25日台股開低走低，再度跌破4萬點大關，不過成交量大幅提升，且回測24日多方缺口和5日線有守，留下超過1,500點長下影線，代表低檔有撐，但外資持續站在賣方，國際盤勢仍不穩，5日線下彎支撐力道有限，短線仍不利多頭表現，支撐暫看多方缺口低點37,108，必須守住缺口並收復10日線才會出現有效反彈，否則將在缺口內震盪。