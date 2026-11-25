美元指數自近20個月高檔回落，AI股回跌引發美國成長疑慮，壓抑美元短線表現。利率題材仍提供支撐，利率期貨反映聯準會12月升息機率約97%，接下來的觀察重點是10月個人消費支出PCE物價指數，實際通膨表現與後續升息預期的變化，將影響美元高檔整理的方向。

對持有美元、未來有日圓支付需求，且能承擔保證金交易風險者，建議投資人可利用臺灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

技術面以高檔回吐為觀察起點，重點在於回檔後能否站穩，以及反彈能否延續，若前波整理區出現承接，並進一步突破近期高點，有利美元恢復上攻節奏；若反彈高點逐步降低，且跌破前波整理區下緣，修正幅度可能擴大。

展望後市，美國11月消費者信心指數為103.3，高於預期，為內需前景提供正面訊號；市場預估10月個人消費支出物價指數月增0.3%，較前值0.5%放緩，須留意實際結果與預期的差距，若通膨高於預期，帶動市場提高後續升息預期，美元可望獲得支撐。（台新期貨提供）

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