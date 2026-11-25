台股24日在輝達宣布黃仁勳回任執行長的激勵下，指數大漲，但新台幣卻未同步走強。新台幣當日開盤小升後隨即翻貶，盤中一度觸及33元整數關卡，終場收在32.939元，昨（25）日新台幣續貶破33元關卡，以33.126元作收，重貶1.87角，外匯市場成交再爆量，達63.62億美元，創歷史第三大巨量。

股匯走勢背離，主因在於外資並未隨股市反彈回流。外資昨日仍賣超台股，已連續八個交易日站在賣方，部分外資趁反彈減碼並匯出資金，市場對AI鉅額投資的疑慮尚未完全消散。

央行近期在尾盤積極調節，出口商也逢高拋匯，市場認為新台幣恐怕將貶破33.2元，下一個關卡看33.5元。但若台股無法吸引外資回流，在美元強勢與外資賣超的雙重壓力下，新台幣恐難擺脫弱勢格局；後續除外資動向外，美國PCE通膨數據與聯準會12月8、9日的利率決策，也將牽動美元與新台幣走勢。

匯銀人士指出，部分外資雖已恢復雙向操作，但尚未轉為淨匯入，仍是壓抑新台幣表現的主要因素。國際美元同樣強勢。在美股反彈與聯準會12月升息預期支撐下，美元指數24日亞洲時段一度突破104關卡，創19個月新高，日圓、韓元等亞洲貨幣同步走弱。（永豐期貨提供）

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