台股昨（25）日開低後一度重挫逾3,400點，盤中跌幅雖逐漸收斂，終場仍失守4萬點大關，其中，台積電收黑、聯發科跌停，金融股跌幅更重，兩大權值族群同步拖累指數，修正壓力延伸至中小型股，加權指數收38,195點，下跌1,926點，外資淨空單再創歷史新高。

期貨市場方面，台指期下跌2,262點至38,062點，逆價差為133.43點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加41口至5,442口，其中外資淨空單增加2,527口至105,709口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,560口至8,247口。

台新期貨認為，隨著美國即將公布301調查結果，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中指數則跌至接近跌停板，終場下跌逾2,200點，以黑K棒留長下影線作收。指數盤中收斂跌幅，守在5日均線，但近期外資持續賣超，加上新台幣貶值未歇，短線上，在指數站回年線前，預期維持震盪整理格局。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，12月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在49,800點，12月第一周周三結算的買權最大OI落在37,700點，賣權最大OI落在38,000點；外資台指期買權淨金額14.05億元、賣權淨金額3.06億元。

群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商投信選擇權淨部位，目前以賣買權作布局。近月選擇權籌碼略為悲觀，賣權OI小於買權OI差距為八千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；目前外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選略為悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，在台股波動率跳升走高下，短線以震盪保守看待。