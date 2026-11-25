台股近期盤勢震盪幅度擴大，投資買盤聚焦基本面操作，其中，分析師看好後市營運前景的緯穎（6669）、臻鼎-KY等個股受矚目，權證券商建議，可利用券商造市積極的認購權證，參與相關個股走勢。

緯穎方面，根據供應鏈訪查，預估今年Trainium 3液冷版本出貨量將略低預期，並可如期於明（2027）年上半年放量。目前緯穎的成長基礎仍在通用型及ASIC伺服器，GPU新平台則成為未來另一重要成長引擎。

緯穎與緯創NVIDIA Vera Rubin NVL72首批試產合作夥伴，協助推進工程驗證與設計導入；AMD Helios則採用MI450系列GPU機櫃，預期今年第4季後段GPU新平台可小量出貨，並於明年上半年放量。

另外，隨Trainium 3平台持續放量，接續的液冷版本ASP將顯著高於氣冷版本，明年上半年放量的GPU系列將成ASIC外另一成長引擎，同時，通用型伺服器需求強勁，可望延續至2027年。

臻鼎-KY受惠AI伺服器傳輸速率由800G升級至1.6T，且在高階設備交期拉長、關鍵材料供給吃緊下，已掌握市場上多數高階設備產能並持續擴充，同時提前鎖定上游材料，得以在淮安與泰國同步擴充光模塊產能，市場推估臻鼎-KY可望在2027年1.6T世代成為全球光模塊PCB龍頭。

另外，今年AI相關業務為主要成長動能，今年營收約2,273.9億元、年成長24.6%，毛利率上修至24.5%，EPS也上修至逾12元。

看好緯穎、臻鼎-KY股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的相關權證介入。