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貿聯、智邦 權證押寶長天期
台股昨（25）日受到外資持續調節影響，反彈走勢暫歇，貿聯-KY（3665）、智邦等兩檔電子股表現相對抗震並收復月線，預料後市仍有表態機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。
法人分析，人工智慧（AI）伺服器運算密度持續提高，帶動機櫃功耗朝200kW以上發展，電力傳輸規格同步升級，貿聯-KY在Vera Rubin世代的匯流排市占率可望明顯提升，推動單櫃電源產值較GB世代倍增。
法人預估，貿聯-KY全年電源營收可望大幅成長約114%；中長期隨800伏特直流電架構逐步導入，既有電源線組、匯流排及高電流連接技術可望延伸至新一代配電系統，擴大供應商機。
隨AI資料中心傳輸頻寬由800G朝1.6T以上升級，高速互連對訊號完整性、傳輸距離及功耗的要求持續提高，法人評估，主動電纜與光互連將持續並存，貿聯-KY受惠高階產品占比提升，第4季逐步導入量產，2027年主動電纜營收成長約41%。
光纖方面，目前相關產品單月營收較今年初成長逾一倍，獲利同步改善。貿聯-KY積極布局CPO交換器方案及Micro-VCSEL光互連技術等，由傳統線纜組裝延伸至高階光學組件。
智邦10月營收446.62億元，創歷史新高，表現優於預期，法人表示，客戶新一代AI加速器持續出貨、1.6T交換器量產，將有助於第4季營收續創高點，後市營運可期。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
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