安碁資訊（6690）今年前三季每股純益（EPS）為8.14元，年增15.1%；2026年全年EPS有機會再創新高。

安碁資訊併購策略以擴大客戶群及提升技術整合能力為主，2022年併購宏碁雲架構後，跨足算力機房及備份服務，今年10月策略投資雲智維，其主要業務為網路維運監控中心，在中南部有逾200家客戶，藉此擴展中南部據點，規劃由安碁主導營運，將既有網路監控升級為資安監控。海外業務優先布局東南亞，以泰國為據點；今年為馬來西亞當地銀行三個據點完成DDoS應變演練測試，建構區域資安聯防體系。

權證券商建議，投資人可利用價內外5%以內、可操作天期150天以上商品介入。（元大證券提供）（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）