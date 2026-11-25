台股24日在輝達宣布黃仁勳回任執行長的激勵下，指數大漲，但新台幣卻未同步走強。新台幣當日開盤小升後隨即翻貶，盤中一度觸及33元整數關卡，終場收在32.939元，昨（25）日新台幣續貶破33元關卡，以33.126元作收，重貶1.87角，外匯市場成交再爆量，達63.62億美元，創歷史第三大巨量。

2026-11-25 23:51