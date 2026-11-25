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全民權證／金像電 挑逾150天
金像電（2368）第3季獲利創高，第4季營運維持高檔，考量具備領先高多層厚板量產能力，有機會持續掌握美系雲端服務供應商（CSP）ASIC訂單，2027年展望正向。
法人指出，金像電後續成長動能來自印刷電路板（PCB）規格持續升級，其中，800G、1.6T交換器PCB板層數增加，材料也升規至M8、M9，帶動單板產值擴增。
AWS Trainium 4則升級為高密度互連板結合高多層板混壓設計，法人認為，金像電為少數具備大規模高多層厚板量產能力的PCB廠，升規趨勢有利擴大競爭優勢。
權證發行商建議，投資人可買進價內外10%內、距到期日150天以上權證操作。（統一證券提供）（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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