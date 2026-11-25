聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／川湖 選價內外20%
川湖（2059）10月營收45.62億元，月增2.18%、年增191.06%，符合市場預期，前十月累計營收381.79億元，年增170.41%；市場預期第4季至明年第1季營收將隨Vera Rubin及Trainium 3 液冷平台出貨而持續回升。
川湖第3季受惠於新款AI伺服器滑軌產品推出以及急單，營收大幅季增約60%，隨營收規模擴大與產品組合優化，單季毛利率季增至88.2%，營利率亦季增至82.86%，雙雙創下歷史新高，即便單季認列小幅匯損1,100萬元，但全季每股純益（EPS）122.79元，季增65.05%、年增266.69%，優於預期。
看好川湖後市投資人，建議利用價內外20%內、可操作天期200天以上權證介入。（凱基證券提供）（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。