川湖（2059）10月營收45.62億元，月增2.18%、年增191.06%，符合市場預期，前十月累計營收381.79億元，年增170.41%；市場預期第4季至明年第1季營收將隨Vera Rubin及Trainium 3 液冷平台出貨而持續回升。

川湖第3季受惠於新款AI伺服器滑軌產品推出以及急單，營收大幅季增約60%，隨營收規模擴大與產品組合優化，單季毛利率季增至88.2%，營利率亦季增至82.86%，雙雙創下歷史新高，即便單季認列小幅匯損1,100萬元，但全季每股純益（EPS）122.79元，季增65.05%、年增266.69%，優於預期。

看好川湖後市投資人，建議利用價內外20%內、可操作天期200天以上權證介入。（凱基證券提供）（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）