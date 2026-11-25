國泰金（2882）受惠於旗下銀行與壽險雙引擎穩健推進，基本面成績單相當搶眼。根據自結數據，國泰金10月稅後純益達90.9億元，奪下金控單月獲利王，表現亮眼；累計前十月稅後純益更衝上1,144.5億元，已提前超越去年全年水準，每股純益（EPS）為7.56元。

展望後市，隨著全球資本市場熱度延續，加上國泰世華銀行財富管理手續費與放款動能強勁、國壽核心業務穩定累積，市場看好金控整體獲利與明年配息實力；在基本面利多與買盤急攻帶動下，國泰金近期股價展現抗跌韌性，在大盤急跌時吸引市場資金關注。

權證發行商建議，看好國泰金後市的投資人，可留意價內外15％內、剩餘天期90天以上的認購權證，靈活放大操作效率。（統一證券提供）

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